Два грузовика попали в ДТП на трассе в Нижнесергинском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 288-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе в ДТП попали два грузовика: FAW и Mercedes-Benz. Пострадал человек.
Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель FAW, заметив впереди ДТП, резко затормозил и съехал с дороги. Водитель Mercedes-Benz, ехавший сзади, чтобы избежать столкновения с затормозившим грузовиком, также съехал с проезжей части.
В результате происшествия пострадал водитель грузовика Mercedes-Benz. Его увезли в Ревдинскую городскую больницу.
«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, особенно к водителям большегрузных транспортных средств, с призывом быть предельно внимательными на трассах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, полностью соответствующую дорожным и погодным условиям»,
– призвали в ГИБДД.
