Экс-начальницу бухгалтерии образовательных учреждений осудили за взяточничество в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей начальнице Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района Екатерины Климовой. Её признали виновной в получении взятки в значительном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, Екатерина Климова через посредника сообщила двум организациям, поставляющим овощи в детские сады, что руководство хочет отказаться от их услуг, и предложила посодействовать в этом вопросе взамен на 5% от стоимости продуктов, поставляемых в учреждения. Предприятия согласились на эту сделку.
Таким образом, с февраля по сентябрь 2023 года Климова получила 834 тысячи рублей, а детские сады получали овощи только от двух поставщиков.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Екатерине Климовой 3 года 7 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах на 4 года. Осуждённую взяли под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Взятку у Климовой конфисковали в доход государства.
«Сумма взятки в размере 224 тысяч рублей, изъятая в ходе оперативно-розыскного мероприятия, конфискована в доход государства в порядке пункта "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ. Кроме того, на основании статьи 104.2 УК РФ конфискованы в доход государства денежные средства Климовой в сумме 610 тысяч рублей, а именно размер взятки, полученной ею до момента задержания»,
– рассказали в прокуратуре.
