За год на трассах Свердловской области спасли сотни жизней

Сотрудники трассовых пунктов Центра медицины катастроф Свердловской области подвели итоги работы. Собранные ими данные опубликованы официальным «рупором» местного Минздрава — изданием «Здоровье уральцев».Согласно приведённой статистике, за прошедший год сотрудники трассовых пунктов свердловского Центра медицины катастроф выполнили более трёх тысяч санитарных заданий. За одиннадцать месяцев 2025 года бригады выезжали на места 349 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадало 717 человек. Более двухсот шестидесяти пострадавших потребовали срочной госпитализации в медицинские учреждения. В тридцати пяти сложных случаях медикам пришлось проводить полноценные спасательные работы. Помимо выездов, помощь получили более 450 человек, самостоятельно обратившихся в пункты.Трассовые пункты Центра медицины катастроф работают на ключевых федеральных автодорогах региона: Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Шадринск-Курган и на магистрали М-5. Расстояние между соседними пунктами составляет примерно шестьдесят километров. Норматив времени прибытия бригады к месту ЧП установлен на уровне 20 минут (на практике медики приезжают почти в два раза быстрее, — отмечает интернет-ресурс министерства). Каждый сотрудник пункта — фельдшер, водитель или медсестра — имеет официальный статус спасателя. Этот статус они обязательно подтверждают каждые три года, проходя новую аттестацию.