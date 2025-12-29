Обвинённого в картельном сговоре руководителя строительной компании оправдали в Екатеринбурге





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Обвинение полагало, что Чачин, являясь бенефициарным владельцем и фактическим руководителем строительной компании ООО "СИТИ БИЛДИНГ", в 2018 году заключил соглашение с конкурентом о поддержании цен на электронных аукционах»,





– подчеркнули в пресс-службе. «За оправданным признано право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор руководителю строительной компании Виталию Чачину. Его обвиняли в организации картельного сговора.Сговорившись, компании якобы координировали свои заявки, искусственно устраняя реальную конкуренцию и завышая итоговую стоимость государственных контрактов. Следствие было уверено, что эта схема позволила компании Виталия Чачина выиграть шесть тендеров на общую сумму около 286,1 миллиона рублей. Среди них – капитальный ремонт моста в Челябинской области, газификация сёл и строительство котельной.Однако суд пришёл к выводу, что Чачин невиновен, и оправдал его в связи с отсутствием состава преступления.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.