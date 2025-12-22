Возрастное ограничение 18+

Молодой водитель осуждён за гибель пассажира в ДТП на трассе под посёлком Шаля

19.44 Понедельник, 29 декабря 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
В Шалинском районе вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу. Суд признал виновным в смерти человека молодого мужчину 2003 года рождения. Он совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ 2014, грубо нарушив Правила дорожного движения.

Суд установил обстоятельства трагедии, произошедшей 11 октября 2025 года. Молодой человек управлял автомобилем «Фольксваген Поло» на автодороге «Первоуральск – Шаля». Он двигался в сторону посёлка с недопустимо высокой скоростью — около 117 километров в час. Проявив преступную небрежность, водитель не справился с управлением транспортным средством. В какой-то момент автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Согласно заключению автотехнической экспертизы, выбранная скорость не позволяла водителю постоянно контролировать движение. В результате аварии погиб пассажир автомобиля — мужчина, который во время движения не был пристёгнут ремнём безопасности.

Суд, рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Однако суд тут же применил положения уголовного закона о замене наказания: лишение свободы было заменено на принудительные работы той же продолжительности. С заработной платы осуждённого будет удерживаться 10% в доход государства. Дополнительно его лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
