В Екатеринбурге из-за санитарных нарушений на месяц закрыли кафе «София»
Кадр из видео: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Вилонова, 37 приостановили работу кафе «София». Поводом стали санитарные нарушения.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, владелец кафе признан виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В качестве наказания суд назначил запрет на оказание услуг общественного питания на 30 суток.
Двери и оборудование опечатали.
«Судебные приставы незамедлительно выехали в кафе. Входные группы и оборудование опечатаны. Предприниматель предупрежден об ответственности, в случае незаконного возобновления деятельности»,
– сообщили приставы.
