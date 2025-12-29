В Екатеринбурге из-за санитарных нарушений на месяц закрыли кафе «София»





– сообщили приставы. «Судебные приставы незамедлительно выехали в кафе. Входные группы и оборудование опечатаны. Предприниматель предупрежден об ответственности, в случае незаконного возобновления деятельности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Вилонова, 37 приостановили работу кафе «София». Поводом стали санитарные нарушения.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, владелец кафе признан виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В качестве наказания суд назначил запрет на оказание услуг общественного питания на 30 суток.Двери и оборудование опечатали.