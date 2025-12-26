Возрастное ограничение 18+
Свердловская транспортная прокуратура выбила компенсацию для юных пассажиров
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Транспортная прокуратура Свердловской области отстояла права юных пассажиров на комфортную поездку. Вернее — выбила для них компенсацию за отсутствие комфортных условий во время поездки на поезде.
Поводом для судебного разбирательства стало обращение организатора детского танцевального клуба. После него в АО «Федеральная пассажирская компания» прошла прокурорская проверка. В ходе её были выявлены серьёзные нарушения при организованной перевозке детей.
Как выяснили работники транспортной прокуратуры, группа следовала в пассажирском поезде из Екатеринбурга в Адлер. В пути следования не была обеспечена исправная работа системы кондиционирования. Из-за этого в вагонах не соблюдался необходимый температурный режим. Данные условия ограничили право пассажиров на комфорт и безопасность, — пришёл к выводу транспортный прокурор и обратился с иском в суд. Требование включало взыскание средств за стоимость проездных документов. Кроме того, прокурор потребовал компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.
Перевозчик не стал оспаривать законные требования прокуратуры. По итогам внесудебного урегулирования компания-перевозчик добровольно выполнила все условия. Общая сумма выплат пассажирам превысила двести девяносто тысяч рублей.
Интересно, что схожая ситуация уже случалась в поездах сообщения Екатеринбург-Адлер. Так, весной уходящего из-за некомфортной поездки в поезде компенсацию получила семья из Югры. Сумма компенсации была примерно такой же.
