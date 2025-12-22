Археологические находки вынуждают менять планы по застройке Старого ВИЗа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территории Старого ВИЗа в Екатеринбурге осенью уходящего года были сделаны археологические открытия. В результате кардинально меняются планы по строительству нового квартала.В октябре и ноябре 2025 года в ходе двух археологических экспедиций исследователи обнаружили остатки шести жилых строений XVIII–XIX веков на территории Старого ВИЗа. Из-под земли они подняли около трёхсот исторических артефактов. В результате общая площадь охраняемого культурного слоя увеличилась. Теперь она составляет более двух с половиной гектар.Согласно законодательству, любое новое строительство в границах выявленного культурного слоя строго запрещено. Застройщик обязан сначала организовать полномасштабные археологические раскопки. Эта процедура требует значительных финансовых вложений и большого количества времени. Чем больше площадь памятника, тем сложнее и дороже будут работы, — поясняет уральский ресурс по недвижимости «Квадратный метр».Теперь планы по застройке указанной территории придётся отложить. Девелоперы должны внести в проект изменения, которые позволят сохранить историческое наследие района.К слову, застройка Старого ВИЗа откладывается уже не в первый раз. Существующий проект по возведению жилых домов и социальной инфраструктуры был создан ещё в 2013 году. Воплотить его до сих пор не удаётся, в том числе, — из-за особенностей места, выбранного под строительство.