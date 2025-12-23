Возрастное ограничение 18+
Десять часов люди не могли улететь из Стамбула в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорту Стамбула на десять часов застряли 150 пассажиров. Они должны были вылететь в Екатеринбург в 20.15, но рейс стали переносить.
По данным телеграм-канала Shot, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» с бортовым номером U6-774 должен был вылететь вчера в 20.15, но внезапно рейс отложили, а затем он и вовсе исчез.
По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, воду или гостиницу им так и не предоставили. Только один раз дали ваучер на еду. Известно, что среди пассажиров есть семьи с детьми.
К моменту публикации самолёт вылетел из Стамбула. Судя по информации из онлайн-табло Кольцово, это произошло в 06.19. Прибыть в уральскую столицу воздушное судно должно в 12.30.
«Когда люди хотели уточнить причины переноса, то в поддержке [авиакомпании] им заявили, что такого рейса и вовсе не существует»,
– пишет ресурс.
