Перевозчика из Каменска-Уральского оштрафовали из-за потенциально опасного автобуса
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском оштрафовали транспортную компанию из-за того, что она выпустила на линию потенциально небезопасный автобус.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поводом для разбирательства стало постановление ГИБДД, согласно которому ООО «Технопром» оштрафовали на 50 000 рублей. Во время проверки автобуса в сентябре этого года водитель не предоставил госавтоинспекторам диагностическую карту, обязательную для допуска машины к эксплуатации.
Перевозчик не согласился со штрафом и обратился в суд.
«Руководство компании не оспаривало сам факт нарушения, но пыталось переложить ответственность на начальника подразделения, ссылаясь на должностные инструкции»,
– рассказали в пресс-службе.
Представители компании также указывали, что предприятие относится к малому и среднему бизнесу, а выявленное нарушение было оперативно устранено, и просили заменить штраф на предупреждение.
Однако суд пришёл к выводу, что компания как собственник автобуса обязана была проконтролировать наличие всех необходимых документов перед выводом транспорта на маршрут. Суд отметил, что подобное нарушение создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения и здоровья людей, а следовательно, исключает возможность применения более мягкого наказания.
«Отсутствие диагностической карты означает, что транспортное средство не прошло обязательный технический осмотр, и его эксплуатация может быть небезопасна для пассажиров и других участников дорожного движения»,
– пояснили в суде.
Таким образом, обжалуемое постановление ГИБДД оставлено без изменений, а жалоба представителя транспортной компании – без удовлетворения. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
