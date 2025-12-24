По подъездам микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге ютится хвостатая бродяжка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге замечена породистая собака, которую либо выгнали из дома, либо она сама отбилась от хозяев. Холодные ночи животное пережидает в разных подъездах жилых домов на территории микрорайона Компрессорный.В один из вечеров хвостатую бродяжку видели в подъезде дома 58/4 на улице Латвийской, в другую — в подъезде соседнего дома. Так она и ходит между строениями жилого комплекса «Хрустальные ключи» в поисках более надёжного и комфортного места.Жители ЖК пытались пристроить пса на передержку, но нашли только платные варианты, деньги на которые собрать не смогли. Сейчас для собаки ищут временное или постоянное жильё. В самом идеальном варианте отыщутся истинные хозяева собаки, которые, возможно, переживают о потерявшемся питомце.Волонтёры, взявшиеся поучаствовать в судьбе собаки, ждут звонков с предложениями о пристрое бродячего пса по номерам телефонов 89030837407 и 89090017260. Они готовы зафиксировать потеряшку и даже помочь с её доставкой на нужный адрес.Про собаку сообщают, что она похожа на лайку. По характеру неагрессивная, а — напротив — дружелюбная и ласковая. На ней ей ошейник, а ногти ещё не отрасли после «педикюра», то есть «бомжом» собака стала совсем недавно.