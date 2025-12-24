Возрастное ограничение 18+

По подъездам микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге ютится хвостатая бродяжка

21.38 Понедельник, 29 декабря 2025
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
В Екатеринбурге замечена породистая собака, которую либо выгнали из дома, либо она сама отбилась от хозяев. Холодные ночи животное пережидает в разных подъездах жилых домов на территории микрорайона Компрессорный.

В один из вечеров хвостатую бродяжку видели в подъезде дома 58/4 на улице Латвийской, в другую — в подъезде соседнего дома. Так она и ходит между строениями жилого комплекса «Хрустальные ключи» в поисках более надёжного и комфортного места.

Жители ЖК пытались пристроить пса на передержку, но нашли только платные варианты, деньги на которые собрать не смогли. Сейчас для собаки ищут временное или постоянное жильё. В самом идеальном варианте отыщутся истинные хозяева собаки, которые, возможно, переживают о потерявшемся питомце.

Волонтёры, взявшиеся поучаствовать в судьбе собаки, ждут звонков с предложениями о пристрое бродячего пса по номерам телефонов 89030837407 и 89090017260. Они готовы зафиксировать потеряшку и даже помочь с её доставкой на нужный адрес.

Про собаку сообщают, что она похожа на лайку. По характеру неагрессивная, а — напротив — дружелюбная и ласковая. На ней ей ошейник, а ногти ещё не отрасли после «педикюра», то есть «бомжом» собака стала совсем недавно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
21:38 По подъездам микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге ютится хвостатая бродяжка
20:27 За год на трассах Свердловской области спасли сотни жизней
19:58 Археологические находки вынуждают менять планы по застройке Старого ВИЗа
19:44 Молодой водитель осуждён за гибель пассажира в ДТП на трассе под посёлком Шаля
18:59 Свердловская транспортная прокуратура выбила компенсацию для юных пассажиров
18:31 На Екатеринбург глазами мультипликатора можно будет посмотреть в Водонапорной башне
17:19 Из-за ДТП на Пермском тракте движение в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе
16:58 В Екатеринбурге сносят кафе «Каспий» на берегу Шарташа
16:01 Обвинённого в картельном сговоре руководителя строительной компании оправдали в Екатеринбурге
15:41 Четыре человек пострадали в ДТП под Белоярским
15:36 Трёх бывших сотрудниц завода в Каменске-Уральском признали виновными в мошенничестве
15:16 Два грузовика попали в ДТП на трассе в Нижнесергинском районе
13:38 Убирать снег в Екатеринбурге вышли 400 рабочих и почти 270 машин
13:31 К 5,5 годам колонии приговорили жителя Ирбита за истязания супруги
12:08 Суд аннулировал брак между жителем Артёмовского и гражданкой Таджикистана
11:43 В Екатеринбурге предпринимателя осудили за контрабанду лома на 43,5 миллиона рублей
11:19 Паслер сократил состав свердловского правительства до 25 человек
10:28 Пять лет колонии назначили экс-росгвардейцу за взяточничество в Екатеринбурге
10:09 Порядка 600 частных домов перешли на газовое отопление в Нижнем Тагиле
09:49 В Североуральске из-за аварии ограничили подачу холодной воды
09:38 Два ДТП со снегоходами зарегистрировали в Свердловской области: один человек погиб двое пострадали
19:56 Свердловская область вошла в десятку тревожных регионов
19:28 Глава СК потребовал доклад по делу о лекарствах для девочки с муковисцидозом в Свердловской области
18:36 В Екатеринбурге за год подешевели ноутбуки большинства популярных брендов
16:53 Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% по итогам ноября
16:45 Под Березовским в столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» погиб водитель
