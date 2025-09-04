Возрастное ограничение 18+
Подростки из Верх-Нейвинского рассказали свою версию конфликта с лыжным тренером
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Подростки из Верх-Нейвинского, против которых возбудили уголовное дело после сообщений о нападении на тренера по лыжным гонкам, заявляют, что он сам спровоцировал конфликт.
В разговоре с E1.ru и 66.ru молодые люди сообщили, что тренер подошёл к ним и без каких-либо слов сорвал топливный шланг у одного из байков. После этого он, по их словам, толкнул одного из мальчиков, за что получил толчок в ответ, а затем якобы с камнем бросился на мотоцикл. Подростки рассказывают, что попытались отобрать у него камень, но он стал махаться и пинаться. По их словам, из-за этого и началась драка.
Ранее сообщалось, что подростки напали на лыжного тренера после того, как он сделал им замечание.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц». Расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В разговоре с E1.ru и 66.ru молодые люди сообщили, что тренер подошёл к ним и без каких-либо слов сорвал топливный шланг у одного из байков. После этого он, по их словам, толкнул одного из мальчиков, за что получил толчок в ответ, а затем якобы с камнем бросился на мотоцикл. Подростки рассказывают, что попытались отобрать у него камень, но он стал махаться и пинаться. По их словам, из-за этого и началась драка.
Ранее сообщалось, что подростки напали на лыжного тренера после того, как он сделал им замечание.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц». Расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верх-Нейвинском подростки жестоко избили тренера по лыжам
03 сентября 2025
03 сентября 2025