Подборку голливудской классики приготовил кинозал Ельцин-центра на новогодние праздники
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»
Ельцин-центр подготовил праздничную кинопрограмму «Новый год. Старый Голливуд». Зрителей ждёт шикарная ретроспектива классических чёрно-белых американских фильмов 40-х и 50-х годов.
Подготовленные кинокартины, по мнению организаторов, вызывают ощущение спокойствия и уюта у зрителей, а потому отлично подходят для новогодних праздников. Режиссеры той золотой эпохи виртуозно владели искусством вызывать эмоции. Каждый фильм цикла подарит зрителям яркую гамму чувств, от саспенса до светлой грусти.
Программа начнётся 2 января с романтической комедии «Магазинчик за углом». Фильм снял знаменитый режиссёр Эрнст Любич. На следующий день, 3 января, покажут другую классическую комедию — «Филадельфийская история». Её постановщиком выступил Джордж Кьюкор. В четвёртый день 2026 года поклонников ждёт встреча с детективом Альфреда Хичкока «Поймать вора», а 5 января программа продолжится легендарным мюзиклом «Поющие под дождём». Его создали Стэнли Донен и звезда экрана Джин Келли. На 6 января запланирован показ ещё одного хичкоковского триллера — «Незнакомцы в поезде». А 7 января на большом экране покажут драму «Трамвай «Желание» режиссера Элиа Казана с великолепным Марлоном Брандо и трогательной Вивьен Ли. Ещё один шедевр Альфреда Хичкока —«В случае убийства набирайте «М» — покажут 8 января. А 9 января публике представят драму «Бульвар Сансет» от Билли Уайлдера. Культовая драма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» запланирована на 10 января.
Завершится ретроспектива голливудской классики 11 января показом фэнтезийной трагикомедии «Эта замечательная жизнь» режиссёра Фрэнка Капры. Для американцев этот фильм — примерно то же самое, что рязановская «Ирония судьбы» для отечественного зрителя — многие десятилетия за океаном просмотр этого фильма считается традицией зимних праздников.
Выбрать сеанс и узнать подробности можно на официальном сайте Ельцин-центра.
