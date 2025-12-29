Транспортная прокуратура заставила очистить опасный переезд в Серове

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовская транспортная прокуратура отреагировала на сигнал из СМИ о плохом содержании железнодорожного переезда. Ведомством была организована срочная проверка опубликованных фактов.Речь шла о переезде на улице Краснофлотской в городе Серове Свердловской области. В ходе прокурорской проверки оценивались действия организации, ответственной за инфраструктуру. Было исследовано, насколько балансодержатель исполняет требования закона о безопасности движения. Проверка показала, что содержание переезда действительно было ненадлежащим. В частности, здесь своевременно не убирался снег, что создавало опасность для проезжающего автотранспорта.После вмешательства прокуратуры ситуация была оперативно исправлена. Ответственная организация очистила переезд от снежных заносов и опасной наледи. Работы были проведены в кратчайшие сроки, чтобы устранить угрозу для автомобилистов и пешеходов. Однако прокуратура приняла и профилактические меры для будущего. Транспортный прокурор объявил официальное предостережение должностному лицу. Предостережение вручено начальнику Серовской дистанции пути, в ведении которого находится переезд.