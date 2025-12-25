Итоги уходящего года подвёл екатеринбургский Музей Андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как и многие организации, Музей андеграунда в последние дни перед новогодними праздниками подвёл итоги почти уже ушедшего, 2025 года. А заодно раскрыл некоторые планы на год 2026-й.Согласно опубликованной информации, пространства музея и проходившие на них мероприятия за год посетило более 35 тысяч человек. Было открыто восемь новых экспозиций и проведено 84 лекций о музыке, кино и визуальном искусстве. Также состоялась 161 экскурсия по музейным залам.В 2025 году музей значительно пополнил свои фонды, приобретя 157 новых работ для постоянной коллекции. Среди прочих, в постоянной экспозиции появилась скульптура народного дворника России и панк-скомороха старика Б.У. Кашкина.Успешно развивались театральное и музыкальное направления в одном из самых молодых музеев Екатеринбурга. Зрителям показали восемь премьерных спектаклей и 24 перформанса. В Рок-зале и на летней сцене музея прошли 41 концерт. Кинопрограмма представила посетителям музея четыре премьерных фильма.Одним из важных событий Музея Андеграунда стало открытие в 2025 году бара «Вечно молодой». Это питейное заведение, соответствуя основным задачам Музея, не только «наливает», но и проводит свои культурные мероприятия.Что касается будущего года, то Музей Андеграунда планирует присоединиться к празднованию сорокалетнего юбилея Свердловского рок-клуба. Уже началась подготовка камерных квартирников с легендарными музыкантами, которые станут подарком к юбилею.