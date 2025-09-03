Возрастное ограничение 18+

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском

15.42 Четверг, 4 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении на тренера по лыжным гонкам в Верх-Нейвинском.

Напомним, 1 сентября на лыжной базе в посёлке несколько подростков избили тренера, который сделал им замечание за то, что они катались на питбайках по лесным тропам. Позже следственным управлением СК по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц».

Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, которые уже удалось установить. Также он будет ждать доклад по итогам расследования уголовного дела, говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Невьянске возбудили уголовное дело по делу избиения подростками тренера
03 сентября 2025
В Верх-Нейвинском подростки жестоко избили тренера по лыжам
03 сентября 2025
Историей с выпавшей из автобуса екатеринбурженкой заинтересовался глава СК
04 сентября 2025
Уголовное дело возбудили после поджога автомобиля женщины с двумя детьми в Артёмовском
02 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:05 Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
15:42 Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
15:14 Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
14:51 «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
13:48 Именем «Академика Ватолина» назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
13:02 Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
12:10 Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
10:55 В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
10:39 СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
10:09 В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
09:35 Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях
09:19 Историей с выпавшей из автобуса екатеринбурженкой заинтересовался глава СК
21:11 В Невьянске возбудили уголовное дело по делу избиения подростками тренера
20:35 Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов
20:16 Центр «Холзан» приглашает волонтёров помочь хищным птицам готовиться к зиме
19:41 Семь человек пострадали в Ревде при столкновении пассажирского автобуса и легковушки
19:34 Резьбе по дереву научат в саду-музее Казанцева
19:10 Неосторожное обращение с огнём — основная причина свердловских пожаров вторника
18:29 В кабинете «Авито Рекламы» появились расширенные настройки доступа
17:51 МЧС предупреждает о сильных дождях 4 сентября в Свердловской области
17:42 В Первоуральске начался суд над экс-директором регоператора по обращению с отходами «Экосервис»
17:01 В Техуниверситет УГМК поступило более 300 человек
16:23 Паслер анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса
15:58 Менее четверти новых ЖК в Свердловской области имеют собственные школы и детские сады
15:10 Сроки перекрытия на улице Малышева в Екатеринбурге продлили до 5 октября
13:55 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с незаконной торговлей сим-картами в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Все новости России и мира
16:05 Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
15:42 Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
15:14 Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
14:51 «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
13:48 Именем «Академика Ватолина» назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
13:02 Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
12:10 Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
10:55 В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
10:39 СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
10:09 В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
09:35 Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях
09:19 Историей с выпавшей из автобуса екатеринбурженкой заинтересовался глава СК
21:11 В Невьянске возбудили уголовное дело по делу избиения подростками тренера
20:35 Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов
20:16 Центр «Холзан» приглашает волонтёров помочь хищным птицам готовиться к зиме
19:41 Семь человек пострадали в Ревде при столкновении пассажирского автобуса и легковушки
19:34 Резьбе по дереву научат в саду-музее Казанцева
19:10 Неосторожное обращение с огнём — основная причина свердловских пожаров вторника
18:29 В кабинете «Авито Рекламы» появились расширенные настройки доступа
17:51 МЧС предупреждает о сильных дождях 4 сентября в Свердловской области
17:42 В Первоуральске начался суд над экс-директором регоператора по обращению с отходами «Экосервис»
17:01 В Техуниверситет УГМК поступило более 300 человек
16:23 Паслер анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса
15:58 Менее четверти новых ЖК в Свердловской области имеют собственные школы и детские сады
15:10 Сроки перекрытия на улице Малышева в Екатеринбурге продлили до 5 октября
13:55 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с незаконной торговлей сим-картами в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK