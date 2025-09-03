Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении на тренера по лыжным гонкам в Верх-Нейвинском.
Напомним, 1 сентября на лыжной базе в посёлке несколько подростков избили тренера, который сделал им замечание за то, что они катались на питбайках по лесным тропам. Позже следственным управлением СК по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц».
Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, которые уже удалось установить. Также он будет ждать доклад по итогам расследования уголовного дела, говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
03 сентября 2025
