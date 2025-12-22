Свердловчане стали реже употреблять алкоголь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области начали меньше употреблять алкоголь. В этом уверяет интернет-ресурс «Здоровье уральцев», ссылаясь на показатели статистики.В ноябре 2025 года показатель потребления этанола на душу населения составил 10,34 литра. Это значение ниже, чем в октябре, когда оно достигало 10,51 литра.Врачи-наркологи так же отмечают снижение числа пациентов с алкогольной зависимостью. За одиннадцать месяцев текущего года под наблюдение взяли 890 таких пациентов. Этот показатель на 8% ниже данных за аналогичный период 2024 года. Общее количество свердловчан, состоящих на наркологическом учёте, тоже сократилось. На 1 декабря 2025 года на учёте состояло 17 тысяч человек. Это значение демонстрирует снижение на 11% по сравнению с предыдущими периодами.Социологические исследования фиксируют рост числа трезвенников среди студентов. Количество учащихся, отвергающих алкоголь, выросло за пять лет практически вдвое.Снижение потребления алкоголя сказалось и на «смертельные» показатели: в регионе последовательно уменьшается число смертей, связанных с употреблением спиртного. В 2024 году показатель снизился на 9% по сравнению с 2023 годом. Эта позитивная тенденция продолжилась и в 2025 году. Специалисты фиксируют и снижение числа случайных алкогольных отравлений. Также уменьшается количество психических расстройств, вызванных употреблением алкоголя. Стабильное снижение этих показателей наблюдается с 2022 года.