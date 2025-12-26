В Каменске-Уральском горел промышленный цех

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, в предпоследний день года, в Каменске-Уральском произошёл пожар на промышленном объекте. Возгорание случилось на улице Белинского в цехе термической обработки.Как сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», сигнал о пожаре поступил в службу спасения в 10.44 по местному времени. Как выяснилось, огонь вспыхнул в масляной ванне, используемой в технологическом процессе. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. С учётом опасности пожара, для ликвидации огня привлекли семь единиц специальной техники. В операции приняли участие двадцать четыре пожарных и спасателя. Благодаря их слаженным действиям огонь был быстро локализован. Открытое горение устранили к 11.27, то есть, спустя 43 минуты после начала работ.Полная ликвидация пожара потребовала дополнительных усилий. Спасатели провели тщательную проливку очага возгорания. Также потребовался разбор повреждённых огнем конструкций. Все аварийные работы были завершены к 12.30 дня.Предварительной причиной пожара считается возгорание технологического масла. Эту версию проверяют пожарных дознаватели. Информации о пострадавших не поступала.