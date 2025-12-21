Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открыли детский сад будущего
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга торжественно открылось второе здание детского сада №529. Оно полностью готово принимать до трёх сотен малышей, включая деток ясельного возраста.
На церемонию открытия детсада приехали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Последний поделился подробностями в своём телеграм-канале. У нового здания три этажа. Все они меблированы и снабжены оборудованием, которое позволит детям всесторонне развиваться. Так, в строении предусмотрена цифровая лаборатория, биолаборатория «Умная теплица» и студия изобразительных искусств. Дополнительно дети смогут заниматься робототехникой и шахматами. Каждая группа оснащена интерактивными досками с мультимедийными проекторами. Физическому развитию воспитанников способствуют современный спортивный зал, уличные площадки и скалодром.
Открывшийся объект — часть масштабной программы развития дошкольного образования в регионе. В 2025 году уже был открыт сад на 270 мест в Ирбите, а в Косулино строительство такого же учреждения близится к завершению. На следующий год, объявленный Минпросвещения Годом дошкольного образования, запланировано строительство ещё шести детских садов. Новые учреждения должны появятся в трёх районах Екатеринбурга, двух — в Нижнем Тагиле и в селе Патруши.
На церемонию открытия детсада приехали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Последний поделился подробностями в своём телеграм-канале. У нового здания три этажа. Все они меблированы и снабжены оборудованием, которое позволит детям всесторонне развиваться. Так, в строении предусмотрена цифровая лаборатория, биолаборатория «Умная теплица» и студия изобразительных искусств. Дополнительно дети смогут заниматься робототехникой и шахматами. Каждая группа оснащена интерактивными досками с мультимедийными проекторами. Физическому развитию воспитанников способствуют современный спортивный зал, уличные площадки и скалодром.
Открывшийся объект — часть масштабной программы развития дошкольного образования в регионе. В 2025 году уже был открыт сад на 270 мест в Ирбите, а в Косулино строительство такого же учреждения близится к завершению. На следующий год, объявленный Минпросвещения Годом дошкольного образования, запланировано строительство ещё шести детских садов. Новые учреждения должны появятся в трёх районах Екатеринбурга, двух — в Нижнем Тагиле и в селе Патруши.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности
21 декабря 2025
21 декабря 2025
Паслер сократил состав свердловского правительства до 25 человек
29 декабря 2025
29 декабря 2025