В Екатеринбурге открыли детский сад будущего

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга торжественно открылось второе здание детского сада №529. Оно полностью готово принимать до трёх сотен малышей, включая деток ясельного возраста.На церемонию открытия детсада приехали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Последний поделился подробностями в своём телеграм-канале. У нового здания три этажа. Все они меблированы и снабжены оборудованием, которое позволит детям всесторонне развиваться. Так, в строении предусмотрена цифровая лаборатория, биолаборатория «Умная теплица» и студия изобразительных искусств. Дополнительно дети смогут заниматься робототехникой и шахматами. Каждая группа оснащена интерактивными досками с мультимедийными проекторами. Физическому развитию воспитанников способствуют современный спортивный зал, уличные площадки и скалодром.Открывшийся объект — часть масштабной программы развития дошкольного образования в регионе. В 2025 году уже был открыт сад на 270 мест в Ирбите, а в Косулино строительство такого же учреждения близится к завершению. На следующий год, объявленный Минпросвещения Годом дошкольного образования, запланировано строительство ещё шести детских садов. Новые учреждения должны появятся в трёх районах Екатеринбурга, двух — в Нижнем Тагиле и в селе Патруши.