В Невьянске возбудили уголовное дело по делу избиения подростками тренера
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Следственный отдел по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области отреагировал на сообщения об избиении лыжного тренера. По данному факту возбудили уголовное дело и начали расследование.
Напомним, дикий инцидент произошёл 1 сентября на лыжной базе в посёлке Верх-Нейвинский. Несколько подростков избили тренера по лыжным гонкам, который сделал им замечание за то, что они катались на питбайках по лесным тропам.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. В рамках предварительного следствия сотрудники СК провели осмотр места происшествия, начали опрос свидетелей, назначили необходимые экспертизы и собирают материалы, характеризующие личность подозреваемых.
Следственные действия проходят с участием подростков, которых проверяют на причастность к избиению. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении им официального обвинения и избрании меры пресечения, — сообщает областное следственное управление СК РФ.
