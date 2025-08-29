Возрастное ограничение 18+
В Верх-Нейвинском подростки жестоко избили тренера по лыжам
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев сообщает, что на лыжной базе в посёлке Верх-Нейвинский подростки напали на тренера по лыжным гонкам.
По словам общественника, это произошло с мастером спорта международного класса Александром Пятыгиным. В понедельник, 1 сентября, он столкнулся с группой подростков на питбайках, когда вместе со своими воспитанниками направлялся на место для тренировки в лесу. Тренер сделал замечание юным байкерам, в ответ те стали хамить и толкать его. Тогда Пятыгин вытащил из одного мотоциклов топливно-заборную трубку. Чукреев пишет, что никакого вреди имуществу подростков он не нанёс – позже трубку вставили на место, но молодые люди решили отомстить.
«Подростки нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру "хана". Потом, доехав до места, где Александр ожидал детей, окружили его, повалили на землю, и, снимая всё на телефон, жестоко избили на глазах воспитанников», – рассказал общественник.
По данным Дмитрия Чукреева, у лыжного тренера множественные гематомы и есть подозрения на сломанные рёбра.
В полиции и СК официально произошедшее ещё не комментировали.
