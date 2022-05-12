В Екатеринбурге уголовное дело обвиняемого в педофилии тренера вернули в прокуратуру

– Она полагала, что решение суда о возвращении уголовного дела, которое было принято еще в марте, является незаконным, и дело все-таки нужно направить в суд для рассмотрения по существу. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы, согласился с решением суда первой инстанции о том, что в ходе следствия были допущены существенные нарушения закона, которые препятствуют рассмотрению дела в суде, – сообщает Юлия Бузуева.

– В ближайшее время дело будет направлено прокурору, после чего возвращено в следствие для устранения нарушений закона, – добавила юрист.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости