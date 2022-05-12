В Екатеринбурге уголовное дело обвиняемого в педофилии тренера вернули в прокуратуру
Криминал
Фото: предоставлено адвокатом Еленой Афанасьевой
Свердловский областной суд отказался рассматривать уголовное дело заслуженного тренера Николая Ражева, которого необоснованно, по мнению множества людей, в том числе родителей его воспитанников, обвиняют в педофилии. Материалы дела вернули в прокуратуру.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат тренера Юлия Бузуева из юридической компании «Логард», сегодня состоялся суд в апелляционной инстанции – Свердловском облсуде – по жалобе представителя потерпевшей, мамы девочки, обвинившей тренера в педофилии.
По словам адвоката, решение суда апелляционной инстанции вступает в силу с сегодняшнего дня. С этого момента признано абсолютно законным решение о необходимости возвращения уголовного дела в прокуратуру.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды. Ражев рассказывал о том, что не допустил ребенка до занятий без медицинской справки. В поддержку Ражева возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге в сентябре прошлого года проходил пикет.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат тренера Юлия Бузуева из юридической компании «Логард», сегодня состоялся суд в апелляционной инстанции – Свердловском облсуде – по жалобе представителя потерпевшей, мамы девочки, обвинившей тренера в педофилии.
– Она полагала, что решение суда о возвращении уголовного дела, которое было принято еще в марте, является незаконным, и дело все-таки нужно направить в суд для рассмотрения по существу. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы, согласился с решением суда первой инстанции о том, что в ходе следствия были допущены существенные нарушения закона, которые препятствуют рассмотрению дела в суде, – сообщает Юлия Бузуева.
По словам адвоката, решение суда апелляционной инстанции вступает в силу с сегодняшнего дня. С этого момента признано абсолютно законным решение о необходимости возвращения уголовного дела в прокуратуру.
– В ближайшее время дело будет направлено прокурору, после чего возвращено в следствие для устранения нарушений закона, – добавила юрист.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды. Ражев рассказывал о том, что не допустил ребенка до занятий без медицинской справки. В поддержку Ражева возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге в сентябре прошлого года проходил пикет.
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