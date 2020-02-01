Анонсы событий на 29 февраля, 1 и 2 марта

18:22 | 28.02.2020

29 февраля



7:30 Гольф-клубе Pine Creek Golf Resort. В Сысертском городском округе в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort состоится лыжный сверхмарафон «Уральская сотня» – URAL IRON 100K.

Программа:

7.30 – 8.30 – регистрация участников;

8.30 – открытие стартово-финишного городка;

8.50 – официальное открытие соревнований;

9.00 – старт ультрамарафона и марафон-эстафеты;

19.00 – закрытие финиша.



10:00 Село Мугай (Махнёвское муниципальное образование). Из села Мугай (памятник погибшим воинам) стартует автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Малая родина наших героев».

Маршрут автопробега проходит по территории Махнёвского муниципального образования: Мугай –Пурегова – Кишкинское – Казарина – Фоминское – Болотовское – Муратково. Общая протяженность маршрута составляет 80 километров (в одну сторону).

Предварительная программа: 10.00 – инструктаж и построение колонны; 10.20 – торжественное открытие и митинг, посвященный памяти полного кавалера ордена Славы И.М. Юрасова, возложение цветов; 17.50 – прибытие в поселок Махнево; 18.00 – завершение автопробега, подведение итогов.

Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания молодежи, привлечения жителей региона к чествованию Героев Советского Союза – уроженцев родного края.

Организатор автопробега – администрация Махневского муниципального образования, соорганизатор – Совет ветеранов Махневского муниципального образования.



1 марта



10:30 Сосьва. В Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные 20-летию со дня подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 (Псковской) гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В поселке Сосьва, уроженцем которой был один из погибших десантников капитан артиллерии Виктор Романов, в 10.30 для собравшихся почтить память погибших десантников пройдет экскурсия в музее боевой славы в школе №1, где учился легендарный воин. В 11.00 состоится возложение цветов к месту захоронения Виктора Романова, а в 12.00 участники проведут торжественное собрание перед стелой у школы №1. Ожидается, что в траурных мероприятиях в поселке Сосьва примут участие заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, главы муниципалитетов Северного управленческого округа, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы, а также школьники.

В Екатеринбурге в 15.00 во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3) откроется спортивно-патриотический фестиваль «Шагнувшие в бессмертие». В рамках фестиваля пройдут выставка военной техники и вооружения, показательные выступления спецназа, а также профессиональные поединки по правилам ММА, К-1, тайского бокса, мастер-класс по казачьему сабельному бою. Кроме того, для гостей мероприятия будут работать экспозиции музеев «Шурави» и «Крылатая гвардия», а на площадке фестиваля развернется полевая кухня.



11:00 ЦПКиО (ул. Мичурина, 230). На главной площадке Масленницы в ЦПКиО пройдут народные гуляния. По традиции праздник будет сопровождаться обрядами, различными состязаниями, песнями, плясками, хороводами и весёлыми конкурсами с призами.

В этом году организаторы торжеств по случаю проводов зимы приготовили для всех массу сюрпризов. Так шоу-программа впервые пройдёт не на традиционной сцене, а сразу на четырёх подиумах-блинах. Гости праздника увидят атмосферное перформанс-шоу «Гулливер», шоу-проект «Чудеса», смогут по достоинству оценить выступление ансамбля «Иван да Марья» и представление кукольного театра Петрушки от арт-клуба Zazou для самых маленьких.

И, конечно же, всех посетителей парка в этот день ожидает кулинарное изобилие с поеданием огромного количества блинов, непременного атрибута Масленицы, а также экзотических азиатских блюд. Кульминацией праздничного веселья станет традиционное взятие снежной крепости и сожжение чучела Зимы.



12:00 Парк «Таганская слобода» (ул. Бебеля, 111). Состоится народное гуляние «Широкая Масленица».

На импровизированной ярмарочной площади будут идти масленичные мероприятия: взятие снежной крепости, состязания по традиционному русскому рукопашному бою, «стенка на стенку», театр «Петрушки», частушечный марафон, народные казачьи игры и забавы. Состязаться в мастерстве будут богатыри, гармонисты, плясуны. Все желающие смогут сделать круг в санях, запряженных лошадьми, прокатиться на верблюде, ламе и ослике, приобрести масленичный сувенир на ярмарке народных мастеров.



2 марта



15:00 ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2). Состоится гала-концерт юбилейного XX городского фестиваля творческих возможностей педагогов города Екатеринбурга «Большая перемена-2020».

С 7 по 17 февраля в каждом районе Екатеринбурга прошли отборочные туры фестиваля. В конкурсной программе районных туров приняли участие более 4 000 педагогов из 300 организаций образовательного комплекса столицы Урала. Участниками конкурсных отборов стали руководители образовательных организаций и их заместители, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и помощники воспитателей, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.

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