Передовики уральской металлургии



Кушвинский завод прокатных валков стабильно развивается, приобретается самое современное оборудование



В подчинении у начальника крупно­сортного участка вальцемеханического цеха Ивана Будкова около 50 человек



Склад готовой продукции





Фрезеровщик Сергей Дьяконов пришел на КЗПВ, не имея специальности. Теперь это один из самых квалифицированных сотрудников вальцемеханического цеха



Антон Узиков пришел на завод в 2011 году и сейчас работает на участке центробежного литья вальцелитейного цеха



Старший мастер Алексей Маркин во время работы на КЗПВ учился в Уральском политехническом техникуме







Новый вальцемеханический цех (ВМЦ-2) расположен всего в нескольких десятках метров от вальцелитейного, что решает еще одну проблему — логистическую. Черновые заготовки больше не придется доставлять по железной дороге через всю территорию предприятия.

Кушвинский завод прокатных валков — предприятие, которое изготавливает прокатные валки для листопрокатных и сортопрокатных станов, бандажи для строительной индустрии и металлургической промышленности предприятий России и зарубежных заказчиков. Уровень качества поставляемых прокатных валков соответствует всем требованиям и позволяет конкурировать с признанными мировыми лидерами.В числе потребителей продукции завода такие гиганты российской металлургии, как Новолипецкий металлургический комбинат, «Северсталь», «Евраз НТМК», предприятия группы «МЕЧЕЛ», Первоуральский новотрубный завод. Более половины прокатных валков поставляется за рубеж — в США, Канаду, Чехию, Венгрию, Индию, Индонезию. И это лишь часть партнеров — ежегодно их количество увеличивается. Этому способствуют качество продукции и модернизация производства. Так, на заводе постепенно запускают в эксплуатацию новый вальцемеханический цех (ВМЦ-2), на который возлагаются большие надежды. Старое здание уже не отвечает существующим потребностям.«При строительстве старого цеха был расчет на то, что масса одного валка будет составлять максимум 15 тонн, а мы по факту делаем уже 45 тонн», — говорит начальник вальцемеханического цеха Дмитрий Шавриков.По его словам, в Кушве даже собираются объявить конкурс на лучший вариант применения здания. Его площадь составляет почти 15 тысяч квадратных метров, высота потолков — до 16 метров. Поэтому использовать объект после переезда в новый цех можно в самых различных целях. Вероятно, у горожан уже есть мысли на этот счет, учитывая, что среди них немало тех, чьи семьи работают на КЗПВ.«В ВМЦ-2 в настоящее время ведется монтаж оборудования, самых современных станков, закупленных за рубежом. По нашим планам, окончательное открытие ВМЦ-2 состоится в 2020 году», — рассказал главный инженер КЗПВ Евгений Храпов.Пока новый цех готовят к запуску, в старом кипит работа. Начальник крупносортного участка вальцемеханического цеха Иван Будков, который работает здесь уже более десяти лет, провел для корреспондентов «МК-Урал» небольшую экскурсию.«На завод я пришел в 2007 году. Пришел токарем третьего разряда, меня поставили на станок с ЧПУ — на один из первых, который появился у нас в цехе, я на нем учился. Параллельно получал высшее образование, и через пять лет меня перевели на должность мастера мелкосортного участка, где изготавливают валки до двух с половиной тонн. После мастера меня перевели начальником мелкосортного участка, мы делали 170 штук прокатных валков в месяц. Полтора года назад меня перевели начальником крупносортного участка (валки от 3 до 50 тонн), среди которых в приоритете листовые валки и особо крупные. План выполняем. Когда я пришел на завод, у нас был всего один станок с ЧПУ, сейчас их уже намного больше», — рассказывает Иван Будков и ведет корреспондентов «МК-Урал» показывать производство.Цех по масштабам размером с торговый центр. Только вместо бутиков с одеждой — станки, а вместо покупателей — сотрудники с серьезными лицами: работа требует полной отдачи и сосредоточенности.«Коллектив сплоченный. В подчинении у меня порядка 50 человек. Цех работает круглосуточно, даже в праздники. Производство останавливается только три дня в году — 31 декабря, 1 и 2 января. Черновая заготовка приходит с литейного цеха железнодорожным транспортом. Валок проверяется на дефекты, потом обрабатывается по чертежу, для чистовой обработки. После этого вал полируется, на нем отбиваются номера, и он отгружается на склад готовой продукции и отправляется заказчику», — поделился информацией Иван Будков.«У нас есть фрезеровщик, который в свое время пришел просто с нуля, а сейчас это один из ведущих специалистов. Он тут вырос и состоялся. Желание работать и учиться видно сразу», — рассказывает начальник цеха Дмитрий Шавриков.Речь идет про Сергея Дьяконова, который работает на заводе восьмой год.«Когда я пришел сюда, у меня не было профессии фрезеровщика, я освоил её здесь. Потом пошло-поехало, меня обучал мастер, обучение шло 3–4 месяца, потом я стал самостоятельно работать», — скромно рассказывает Сергей Дьяконов.Молодых ребят, которые приходят на завод, действительно много.«Народ принимаем, обучаем. Со школами работаем пятый год подряд, мы отдавали им порядка шести станков, набирали группу 15–20 человек, преподавали теорию, и параллельно они практиковались. Часть ребят осталась на заводе, сейчас работают здесь — они пришли, обучились, повышают свой разряд», — поясняет Иван Будков.Нет проблем с кадрами и в другом цехе Кушвинского завода прокатных валков — вальцелитейном. Его сотрудник Антон Узиков пришел на завод в 2011 году учеником заливщика металла сортового участка, позже перевелся на участок центробежного литья и по сегодняшний день там работает.«Работа нравится. Восьмичасовой график, пятидневка. Зарплата устраивает. Что еще нужно?» — вопросом на вопрос отвечает Антон Узиков об условиях заводской жизни.Его коллега Алексей Маркин пришел на КЗПВ после армии.«Два года отработал, повышал разряд. В 2013 году предложили поработать мастером участка термообработки литья, потом — работу старшего мастера. Согласился. Параллельно учился в Уральском политехническом техникуме. Я, по-моему, самый молодой в нашем дружном коллективе, мне 28 лет. Жена тоже работает на заводе — земледелом, уже десять лет. У нас двое детей — мальчик и девочка», — рассказал Алексей Маркин.Их начальник, Вячеслав Дегтянников, посвятил всю свою трудовую жизнь заводу. У него даже в трудовой книжке записано всего одно предприятие — Кушвинский завод прокатных валков, на который он пришел в 1988 году.«В этом году у меня 30 лет общего стажа на заводе. Начинал работать перед армией учеником токаря-расточника в вальцемеханическом цехе, получил разряд токаря, после этого ушел служить в вооруженные силы. В 1990 году вернулся на предприятие, отработал несколько лет токарем-расточником, поступил заочно в УПИ, затем был назначен начальником смены, потом старшим мастером участка крупносортных валков, затем порядка пяти лет работал заместителем начальника цеха по производству в ВМЦ и в 2009 году стал начальником вальцелитейного цеха. В 2005 году началась его реконструкция, весьма основательная. Была замена морально устаревшего оборудования на современное. Вместо мартеновских печей были закуплены и введены в эксплуатацию индукционные печи фирмы «ABB», отвечающие мировым стандартам. У них производительность выше и, самое главное, выплавляемый металл на уровень качественнее. Старые термические печи были заменены термическими печами словенского производства фирмы Bosio. Полностью изменилась технологическая цепочка формовки и приготовления формовочных смесей. Реконструкция шла поэтапно. По нашему цеху она завершена на 90 процентов. В цехе есть все, и даже запас для увеличения объемов производства качественной продукции на уровне европейских производителей», — с гордостью рассказывает Вячеслав Дегтянников.В подчинении у него 220 человек, штат полностью укомплектован. По словам Вячеслава Дегтянникова, средняя зарплата рабочих — более сорока тысяч рублей при средней зарплате по региону в 34 тысячи рублей.Его настрой поддерживает и руководство завода, которое смело смотрит вперед и строит далеко идущие планы.Заместитель директора по производству и перспективному развитию Сергей Павлов добавляет, что по сравнению с 2014 годом рост производства в 2017 году составил более 30 %. По его данным, производство литейного цеха по отливке за первые пять месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 8,6 % (плюс 537 тонн), за тот же период выросло количество производимой продукции в вальцемеханическом цехе (плюс 374 тонны сдали на склад, рост 6,5 %). Загруженность цехов уже достигла 100 %, и дальнейшее увеличение объемов производства без модернизации просто невозможно.«Ежегодно идет увеличение объемов производства. Например, в 2005 году уровень экспорта был порядка 1 %, а сейчас мы отправляем за рубеж 56 % наших валков. В числе покупателей — страны Европы, Северной Америки, Индия, Индонезия, Украина и другие. Мы поставили себе задачу и стремимся расширить свое присутствие в Северной и Южной Америке, укрепить свои позиции на предприятиях Юго-Восточной Азии и в крупных металлургических холдингах России и мира», — не скрывает планов директор по производству и перспективному развитию Радий Гималетдинов.Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор Александр Копьев.«В 2019 году планируем выход на рынки Южной Америки и Китая. Если нашу продукцию приобретают за рубежом, значит, она качественна и востребована, значит, мы вывели производство на должный уровень, развиваемся и не отстаем от ведущих мировых производителей. Областные власти оказывают нам помощь, чувствуется поддержка губернатора Евгения Куйвашева и министра промышленности и науки Сергея Пересторонина», — говорит Александр Копьев.В настоящее время прорабатывается вопрос о льготном кредитовании завода, которое позволит более масштабно подойти к модернизации производства. Так, главный инженер завода Евгений Храпов рассказал «МК-Урал», что уже подготовлена смета план-проекта технического перевооружения.«Чтобы полностью весь проект реконструкции завершить, необходимо еще много работать, но многое уже в стадии реализации. Банкам проекты представлены. Сейчас мы заканчиваем работы по капитальному ремонту кровли здания вальцелитейного цеха, рассматривается проект по приобретению еще одной термической печи, которая будет установлена в ВМЦ-2. Также сейчас реализуется проект по строительству энергокомплекса словацкого производства для получения дополнительной электрической мощности. Его суммарная мощность составит 4 мегаватта, вскоре начнутся монтажные и пусконаладочные работы», — отмечает Евгений Храпов.Стабильностью на заводе довольны и рядовые сотрудники, ведь для них КЗПВ предоставляет рабочие места и солидную заработную плату. Поэтому планы топ-менеджеров в городе поддерживают — студенты и молодые специалисты готовы пойти на завод, который является одним из градообразующих предприятий.«Мы работаем со школами, Баранчинским техникумом в рамках «Уральской инженерной школы». Приглашаем школьников на экскурсии, знакомим с работой цехов, студенты проходят у нас практику на предприятии, потом устраиваются к нам на работу токарями. Также мы набираем старшеклассников на обучение, они получают первый разряд. В школах есть гранты для тех учеников, чьи родители работают на предприятии, и если они учатся на хорошо и отлично, то их старания вознаграждаются», — рассказал Александр Копьев.Гранты — это одна из мер социальной поддержки, разработанная проф­союзным комитетом завода. Вот уже 12 лет его возглавляет Павел Хорьков.«За последнее время многое пережито. Были и трудные времена. Сейчас все выровнялось, и моя деятельность направлена на социальный блок», — отметил Павел Хорьков.В качестве мер социальной поддержки, оказываемой профсоюзом, есть и весьма значительные. Например, ребята, которые пришли на завод после школы, а затем были мобилизованы в российскую армию, в случае возвращения на предприятие после дембеля в течение трех месяцев получают пособие в размере 10 тысяч рублей, а также имеют право в первоочередном порядке получить кредит на жилье от КЗПВ.«Есть преференции многодетным семьям, матерям-одиночкам, есть у нас и отцы-одиночки. На сегодняшний день сформирована группа из семи человек, которые будут с сентября учиться в УрФУ полностью за счет предприятия. Есть у нас и подшефные школы. Скоро будет праздноваться День металлурга — пригласим членов заводских династий. Так, например, общий стаж династии Маркиных составляет 190 лет, Ермачковых — 200 лет», — рассказывает Павел Хорьков.День металлурга будут отмечать уже в ближайшее воскресенье, 15 июля. Тысячи горожан выйдут на улицы и главную площадь Кушвы, чтобы отметить профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь металлургии. Участие в торжественных мероприятиях примут и сотрудники Администрации Кушвинского городского округа.«Кушвинский завод прокатных валков — это одно из градообразующих предприятий города, которое вносит весомый вклад в развитие муниципалитета. КЗПВ взял под свое шефство школу № 6, где ежегодно проводит ремонты, обновляет материально-техническую базу, в этом году на спортплощадке построено новое ограждение. Кроме того, КЗПВ является нашей гордостью в вопросе выпуска современной и качественной продукции, коллектив постоянно работает над технологией производства, над продвижением продукции по всему миру. Завод принимает участие в общественной жизни города — в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в работе с молодежью. Я хочу поздравить всех работников Кушвинского завода прокатных валков с Днем металлурга! Желаю уверенности в завтрашнем дне, высоких зарплат, работы без брака и только на результат и, конечно же, крепкого здоровья всем работникам и их семьям!» — поздравил заводчан глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.