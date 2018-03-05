Бодрящая «клизма» для свердловских справедливороссов

Дмитрий Ионин сделал головокружительную карьеру от народного избранника в муниципальном парламенте в Нижних Сергах до депутата Госдумы

Темами расширенного заседания свердловской палаты депутатов от «Справедливой России», которое провела в Екатеринбурге зампред ГД РФ, стали сугубо внутрипартийные вопросы. Назначение руководителя региональной палаты (им предсказуемо стал глава фракции «СР» в свердловском Заксобрании Андрей Жуковский), выдвижение депутата Госдумы Дмитрия Ионина в федеральную палату депутатов партии, назначение его же федеральным куратором предвыборной работы свердловского отделения и т. д. Но, естественно, основной акцент делался на готовности регионального отделения к выборам.В декабре «Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Владимира Путина в президенты страны, так что закономерным заданием для партии стало обеспечение явки на президентских выборах. Однако проблемы возникли по другому вопросу: подготовке к выборам депутатов гордумы Екатеринбурга. Дело в том, что на совещание явились даже не все потенциальные кандидаты в депутаты! Пришло лишь около половины, что вызвало неодобрение у Епифановой, которая не замедлила его высказать главе свердловского отделения Геннадию Ушакову. Да и, в принципе, свои впечатления от знакомства со свердловчанами она высказала сдержанно.— Понятно, что главным лидером был Александр Леонидович Бурков, а сильный лидер хочет не хочет, а «глушит» всех остальных членов команды. Сейчас, когда он ушел на врио губернатора Омской области, появилась ситуация, что те люди, которых он вырастил за эти годы, оказались без главного лидера. Сейчас они проходят проверку на прочность, распределяя между собой обязанности и учась самостоятельно их выполнять, — рассказала она в интервью veved.ru, отметив попутно, что омские депутаты отзываются о Буркове очень хорошо. — У вас очень «мощные» депутаты. Каждый — личность, а насколько согласованно они смогут работать — это в их руках.Впрочем, Ольга Николаевна отметила, что в депутатском корпусе она какой-то несогласованности не увидела.А вот свердловский электорат столичная гостья покритиковала.— Мы все эти годы, допуская не очень качественное голосование, получили абсолютную политическую апатию наших граждан. С одной стороны, у нас без законодательных органов страна просто не может жить, а с другой — 80 % граждан не приходят на участки. И когда люди ко мне приходят на приемы, за семь лет ни разу ни один из посетителей не смог назвать ни одного депутата по своему округу.Вот это равнодушие нашего населения к власти делает власть равнодушной к населению. Очень хотелось бы, чтобы это как-то изменилось, потому что от этого многое зависит, — продолжила Епифанова.На ходу совещание изменило формат на встречу с муниципальными депутатами. Зампред ГД РФ обсудила с ними проблемы территорий.И конечно же, немало внимания было уделено грядущим выборам депутатов в гордуму Екатеринбурга.Так, федеральным куратором кампании был назначен Дмитрий Ионин.— Я, как председатель федерального совета депутатов, буду присматривать за тем, что будет происходить в Свердловской области, — пообещала Ольга Епифанова. — И если Дмитрий Ионин не справится, то исправит ситуацию с моей помощью и с помощью Сергея Михайловича (Миронова. — Прим. ред.).Согласитесь, обещание достаточно грозное.В прошлый созыв гордумы Екатеринбурга справороссы сумели провести семь человек. В этом году свердловчане обещали федеральному руководству получить восемь мандатов. Но и этого оказалось москвичам недостаточно.— Знаете, я очень люблю нумерологию. Так вот, девять — число получше, — улыбнулась Епифанова. — Наш липецкий депутат предложила 12, но — посмотрим…С другой стороны, есть и положительный момент. Федеральное руководство партии четко и недвусмысленно дало понять региональному активу, что поддержка на уровне Москвы будет обязательно.— Конечно, своими силами на месте тяжело будет справиться с тем административным ресурсом, который имеется, и с теми попытками поменять правила игры: перенарезать округа, сделать «лепестковую» нарезку, отказаться от партийных списков и т. д. Но та подковерная борьба, которая сейчас идет в кулуарах, и то, что решение (по выборам мэра Екатеринбурга. — Прим. ред.) до сих пор не принято, это как раз результат федерального влияния, федеральных переговоров. Мы хотели показать партийцам эту федеральную поддержку. Что не будет беспредела в отношении наших кандидатов, что эти вопросы находятся на контроле в Москве, — рассказал veved.ru Дмитрий Ионин.Позиция справедливороссов по выборам мэра Екатеринбурга такова: да, существующая система не идеальна, «половинчата», но это лучше, чем отсутствие выборов главы города. А в перспективе «СР» будет добиваться возвращения мэрам всех полномочий.Мнение же по поводу соотношения одномандатников и «партийных списочников» на выборах в гордуму Екатеринбурга едино у всей парламентской оппозиции. Кандидаты по одномандатным округам будут конкурировать лишь в плане административного ресурса и финансовых возможностей. Иными словами, «партия власти» обойдет всех играючи.Также федеральные гости рассказали уральцам о технологических предвыборных «ноу-хау».— В сентябре мы постараемся провести «цифровую» предвыборную кампанию в Екатеринбурге, — рассказал veved.ru Дмитрий Ионин. — С точки зрения подходов к сетевой работе, паспортизации территории стараемся перевести все это в цифровую плоскость.Так, предвыборный штаб сможет в режиме онлайн контролировать перемещение агитаторов, моделировать на компьютере «рандомный» план распространения агитпродукции, чтобы ее сложнее было перехватить конкурентам, и т. д.— Ряд других технологических новинок будем пробовать. У нас нет административного ресурса, нет денег, но у нас есть креатив и боевая команда, которая показывала хорошие результаты, — резюмировал Ионин.Уже после мероприятия, в интервью «Вечерним Ведомостям», Ольга Епифанова затронула еще одну интересную тему: соотношение среди депутатов мужчин и женщин.— Для меня удивительно, что в Свердловской области очень мало женщин-депутатов, а это на самом деле плохо. Мы считаем, что в Госдуме мало — 18 % от общего числа, а у вас вообще 5–6 %. Не зря у азиатов есть инь и ян. Совмещение мужского и женского начала дает идеальный результат. Если мужчины стратеги, то женщины — тактики. Тут, конечно, «минус» всем региональным отделениям партий и властям региона.— Сегодня съезжу в Ельцин-центр. Я слышала, что у всех посетителей вызывает негатив вводный мультфильм, в котором рассказывается, что, мол, всё в стране было плохо, а Ельцин всех спас. Но потом люди на выставке видят, насколько тяжелую ответственность взял на себя Борис Николаевич, они говорят, что действительно нужны такие президентские центры, это наша новейшая история. Сегодня сама посмотрю этот мультик, который всех раздражает, и составлю свое мнение.Еще у меня в планах купить трехтомник Б.Н. Ельцина и прочитать. Как православный человек, я читаю жития святых. Когда была предпринимателем, я читала книги, как создавались бизнесы, а теперь я читаю, как работали политики. Завтра посещу Храм на Крови. Я решила немного задержаться и ознакомиться с городом.