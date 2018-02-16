О возвращении на Урал бизнесмена из Баку, войне компроматов и отпуске полковника

Фото со страницы Алексея Шахова в «Фейсбуке»

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин ушел в отпуск, рассказывают слухмейкеры. Полковник взял месяц, чтобы набраться сил и отдохнуть. Выйдет на службу Кулагин аккурат под президентские выборы. Собеседники признают: начальник УМВД реально заслужил отдых, так как последние полгода для него были нелегкими — сразу после назначения на Кулагина взвалилось столько выявленных проблем, что их решение отняло много сил, которые нужно восстанавливать.Господин Шахин Шихлински, вероятно, решил свои вопросы с правоохранительными органами Азербайджана и со своим бизнес-партнером по автовокзалу в Баку, спокойно и без приключений вернувшись в Екатеринбург. Его черный «Мерседес S500» был замечен в четверг, 15 февраля, на парковке возле кафе «Каспий» на Шарташе.Хоть бизнесмену и удалось выйти сухим из воды, в его окружении, что называется, осадочек остался. Ряд азербайджанских коммерсантов всерьез обеспокоены пристальным интересом силовиков к своему земляку и задаются вопросом, иметь ли с ним дело в дальнейшем.Говорят, владелец закрытого Роскомнадзором сайта «Руполит» Александр Устинов возвращается «в орбиту» и уже даже снял под некий новый проект офис на Радищева в Екатеринбурге. Кто именно решил «воскресить» этого пиарщика, неизвестно, однако слухмейкеры говорят, что заказчик тот же, что и у Дмитрия Фоминцева («Точка Ньюс») и у специфической блогерши Валентины Гофенберг.Более того! «Титановая долина», которой в последнее время немало доставалось от вышеперечисленных субъектов, тоже готовится «вывалить» кучу компромата в ответ. Так что, похоже, соперники мобилизуют все доступные силы и скоро нас ждет много пикантных слухов!В Нижнем Тагиле подходит к концу расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного повреждения линий связи местного оператора ЗАО «Тагил Телеком» в августе 2017 года. Подозреваемыми проходят сотрудники уральского филиала «Ростелекома».По данным следствия, они повредили линии связи, расположенные в кабельной канализации «Ростелекома», в результате чего возникли перебои со связью у трех десятков организаций, в том числе двух объектов ГУФСИН России по Свердловской области и диспетчерского пункта местной станции скорой помощи. Кроме того, почти на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ.По слухам, в конце февраля — начале марта уголовное дело будет передано в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы поступят в суд.Другой любопытный слух, который также касается связи в Нижнем Тагиле: в марте часть жителей города может остаться без доступа к Интернету, кабельному и цифровому ТВ. По слухам, сразу после проведения выборов президента РФ в городе начнется масштабная реализация демонтажа старых опор освещения, при этом интересы провайдеров, за плату размещающих кабели связи на придорожной инфраструктуре, учитываться не будут — их будут срезать. В результате десятки тысяч жителей города, а также социальные объекты и производственные предприятия останутся без связи.Слухмейкеры шепчутся, что дана команда резать кабели в Дзержинском и Тагилстроевском районах, в частности вдоль Северного и Восточного шоссе (промзона «Уралвагонзавода»!!!), в районе улиц Землячки, Красноармейской, а также вдоль Черноисточинского шоссе, где вообще отсутствует кабельная подземная канализация и кабель даже при желании невозможно разместить под землей — только на опорах освещения.С 3 по 6 марта в Екатеринбурге в третий раз пройдет фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда». Мероприятие, которое будет прославлять «умные руки», курируется лично полпредом президента в УрФО Игорем Холманских.Слухмейкеры поговаривают, что фестиваль может посетить президент России Владимир Путин, о возможном приезде которого в Свердловскую область говорят уже два месяца. Причем повод будет значимый и важный для избирательной кампании главы государства.Говорят, что в полпредстве в последние несколько недель явное оживление, его рядовые сотрудники заметили некую тревожность в действиях руководства. Это первый признак того, что на Урале ждут президента.Причина отлучения большинства свердловских спортсменов от Олимпиады в том, что они участвовали в соревнованиях в городах, имеющих статус ЗАТО — закрытых административно-территориальных образований. Об этом говорят представители одного из спортсменов, которого отстранили перед Олимпиадой в Пхенчхане.— Антидопинговая организация не смогла попасть в закрытый свердловский город и взять анализы у спортсменов, выступающих там на чемпионате, — говорит знакомый с ситуацией функционер. — Просто специалисты антидопинговой организации не знали даже, что в России для попадания в некоторые города необходимо выписывать пропуск.Получается, что некоторые российские спортсмены из-за этого не смогли сдать допинг-тест и в их истории образовались пробелы, которые увидело Всемирное антидопинговое агентство и лишило их права участвовать в Олимпиаде. Ведь доказательств нет, что спортсмен был «чистым». Возможно, именно по этой причине пропускают игры «чистые» Антон Шипулин, Сергей Устюгов и другие.Слухмейкеры делятся историями про борьбу с коррупцией в Свердловской области. Недавно в ходе очередного рейда были опрошены специалисты одного из министерств региона. Задавали обычные вопросы: про недвижимость, заработок, подарки и так далее, сверяя показания с декларациями.— У одной из бухгалтеров спросили про сережки, которые были на ней. Вопрос был шутливый: «Сколько они стоят?» Так вот женщина чуть в обморок не упала, — рассказывают слухмейкеры.В итоге все вылилось в шутку, но бухгалтера взяли на заметку, раз такие вопросы вызывают у нее переживания и упадок сил.Истеблишмент обсуждает панику руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанны Рябцевой. Причиной стал приезд в Екатеринбург прославленного спортсмена, депутата Государственной думы Александра Карелина, который должен был посетить екатеринбургский штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Точнее, не его приезд, а нервотрепку, которую устроила Жанна Рябцева.Говорят, что руководитель регионального ОНФ наделала много шума: подняла на ноги всех волонтеров, притащила на встречу с депутатом сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, требовала у администрации губернатора Свердловской области выслать ей вице-губернаторов и крупных бизнесменов.Но, говорят, Александр Карелин не приехал в Екатеринбург, у него нашлись другие важные дела. Причем об этом знали многие, но только не Жанна Рябцева, которая за кипучей деятельностью просто не подумала проверить информацию. Перед Александром Якобом, говорят, она не извинилась.Все чаще стали поступать жалобы от граждан на работу штаба кандидата в президенты России Владимира Путина. В основном с претензиями обращаются люди престарелого возраста, которые не получили той помощи, на которую рассчитывали.Причем дело даже не в их проблемах, которые за один прием невозможно решить, а в отношении к пришедшим со стороны сотрудников штаба. Граждане жалуются на равнодушие, непонимание, отсутствие дружелюбности и другие подобные проявления. Причем это касается не всех сотрудников штаба, а единиц, но именно из-за них складывается мнение об отрицательной работе всего штаба.По словам слухмейкеров, проблема в Антоне М., который якобы занимает одну из руководящих должностей. Именно от него исходит главный негатив, пофигизм к работе, который затем переходит на других сотрудников. Причем на его работу уже жаловались рядовые сотрудники штаба Путина, заявляя, что из-за него негативное отношение будет и к кандидату в президенты. Но выводы пока, видимо, не сделаны.Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области, доступная на сайте госуслуг, не работает. Хотя уже должна функционировать больше месяца. Причина в отношении к ней со стороны управляющих компаний, ТСЖ, глав муниципалитетов, областного правительства и так далее.Практически никто из этих органов не подал необходимое количество информации о домах, тарифах, ресурсниках, состоянии сетей в ГИС ЖКХ, чтобы она начала функционировать, хотя этого требует федеральный закон. Обычные уговоры пока не действуют, даже административное наказание и угроза штрафа в 20 тысяч рублей не помогают.Как говорят слухмейкеры, чтобы «дать пинка», было принято решение задействовать вице-губернатора Сергея Швиндта, который должен повлиять на представителей коммунального сектора. Ведь если о неработающей системе узнают в Москве, то спрашивать будут уже с представителей регионального кабинета министров.Задержание начальника отдела государственного технического надзора (инспекции гостехнадзора) Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова обескуражило любителей отдыха на свежем воздухе из числа крупных региональных бизнесменов и чиновников.Ведомство Червякова выдавало удостоверение на право управления квадроциклами и снегоходами, езда на которых весьма популярна среди истеблишмента. Не факт, что обладатели техники реально сдавали экзамен на права, получив заветный документ по «блату» или поощрив сотрудников иным образом. Теперь в ходе допросов и разбирательств могут всплыть фамилии данных граждан, чего бы им, разумеется, не хотелось.Злые языки продолжают сплетничать по поводу деятельности депутата Белоярского городского округа, бизнесмена Ивана Десяткова. По слухам, летом 2017 года он договорился с заведующей детским садом в поселке Студенческий о подряде стоимостью 170 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту пола в здании учреждения.В августе, уже после выполнения работ, им были представлены сметы в отдел капитального строительства и ЖКХ администрации, где их изначально отказались подписывать, сославшись на то, что сумма завышена в несколько раз. Деньги парламентарию (директору и совладельцу ООО «Строитель») отдел образования все же выплатил в конце 2017 года, однако тогда еще начальник финансово-бюджетного управления мэрии Ольга Соснова указала Десяткову на недопустимость подобных действий. Мол, сначала составляется, утверждается и согласовывается смета, и только потом приступают к работам, а не наоборот.Слухмейкеры рассказывают, что к качеству ремонта есть серьезные претензии, правда не указывая, оговаривались ли сроки гарантии на выполненные работы.