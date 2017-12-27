Гражданам, пострадавшим от взрыва бытового газа на Верстовой, предоставят маневренный фонд жилья

13:57 | 29.12.2017

Администрация Екатеринбурга предоставит жителям дома, где накануне произошел взрыв газа, маневренный фонд.



Напомним, что накануне вечером в квартире дома на улице Верстовой в поселке Садовом произошел взрыв бытового газа. После тушения пожара в наружной панели дома была обнаружена трещина. Сейчас решается вопрос о возможности заселения жильцов. На данный момент подъезд обесточен, люди остановились у своих родственников и знакомых.



Пострадавшим необходимо обратиться в Отдел по учету и распределению жилья администрации Орджоникидзевского района (улица Бабушкина, дом № 16, кабинеты № 103, 105).



График работы: 29 декабря с 9:00 до 17:00, 30 декабря с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и правоустанавливающие документы на жилое помещение. Телефоны для справок: 331-64-08, 331-64-26.



Отметим, что специалисты будут работать только в субботу и воскресенье.





Фото: novostnoj.info