В Екатеринбурге уничтожили более четырех килограммов наркотиков

На станции Екатеринбург-Пассажирский уничтожено 4,5 кг наркотиков — это изъятые из оборота запрещенные вещества, приобщенные к 21 уголовному делу как вещественные доказательства. В печь отправились 3,5 кг гашиша, 154 грамма героина, а также наркотики синтетического происхождения.Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, пристальное внимание уделяется «неприкасаемости» изъятых запрещенных веществ. В присутствии специальной комиссии полицейские следят за тем, чтобы все наркотики прогорели дотла.Фото: пресс-службе УТ МВД России по УрФО