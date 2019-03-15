В Октябрьском районе Екатеринбурга отключат электроэнергию

17:45 | 17.03.2019

Фото: E1.RU

18, 19 и 20 марта в Екатеринбурге в Октябрьском районе из-за неотложных работ отключат электричество в нескольких домах. Об этом сообщает АО «Екатеринбургская электросетевая компания».



18 марта с девяти утра до 17:00 электричество отключат на улице Реактивная в домах №1-19 и №2-58.



19 марта в это же время коммунального блага не будет в саду №4 СНТ «Солнечный» на участках 1, 4а, 7, 15, 17 и 20.



20 марта с восьми утра до 17:00 электричества не будет на улице Радужная в домах № 2, 3-15, 14, 17, 19 и 22-26, а также на улице Лучевая в домах № 2-8, 12-20 и 22-38.



После завершения работ электричество во всех домах будет вновь включено.