Мужчина спас ребенка из горящей квартиры на улице Агрономической

Сегодня произошел пожар в квартире дома №40 на улице Агрономической в Екатеринбурге. Информация поступила на пульт диспетчера в час дня. К месту выехали пожарно-спасательные подразделения. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей. Пожарные вывели еще трех человек.В горящей квартире, на балконе, оставался маленький ребенок. Его спас Никита Голанов, ставший свидетелем пожара, рассказали в пресс-службе «СОВЫ».«На месте пожара девушка сказала, что там есть ребенок. Я снял куртку и забежал в квартиру. Первый раз я там потерялся. Выбежав оттуда, я спросил, где ребенок. Мне сказали, что он на балконе. Я пополз и как-то вышел на свет, видно от балкона. Ребенок сидел там», - рассказал мужчина.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Свердловской области, площадь пожара составила 15 кв.м. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Причина пожара пока неизвестна.