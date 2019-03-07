В Нижнем Тагиле в пожаре погибла женщина

Накануне, 9 марта, вечером в Нижнем Тагиле в пожаре, случившемся в квартире двухэтажного муниципального дома, погибла женщина, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Сообщение о возгорании в квартире одного из домов на улице 7-й квартал в посёлке Северном в Нижнем Тагиле поступило в 20:20. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.По прибытии на место возгорания огнеборцами было установлено, что в квартире на площади 10 кв. м. горят домашние вещи. В ходе осмотра квартиры были обнаружены две женщины находящиеся без сознания, одна из них находилась в горящей квартире, другая на лестничной клетке. Пожарные вынесли женщин на руках на улицу и начали проводить реанимационные мероприятия ещё до прибытия скорой помощи. Одну из женщин пожарным удалось вернуть к жизни, другая, к сожалению, получила отравление продуктами горения не совместимые с жизнью.Всего из дома огнеборцами были эвакуированы 8 человек. С огнём пожарные справились в течение 20 минут. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели