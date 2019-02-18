Свердловский Минздрав опубликовал рейтинг медицинских организаций

11:48 | 20.02.2019

фото: areasam.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области подвело итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями. В ходе опросов и анкетирования жители назвали самые лучшие медицинские учреждения региона.



Первое место рейтинга с 97 баллами из 100 занимает Стоматологическая поликлиника № 12, второе место за тремя организациями, набравшими по 96 баллов: Центральной городской больницей № 2 им. А.А. Миславского, Детской городской клинической больницей № 9 и Свердловской областной стоматологической поликлиникой. На третьем месте - Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии (95 баллов).



Отметим, что опрос жителей проходил на интернет-сайтах организаций, на сайтах Минздрава, а также в самих медицинских учреждениях.