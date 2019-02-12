Жителя ХМАО, который обвиняется в попытке угнать самолёт, этапируют в Екатеринбург

11:14 | 16.02.2019

Фото: РИА Новости

Жителя Югры, который обвиняется в попытке угнать самолёт Сургут-Москва, этапируют из Нижневартовска в Екатеринбург для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Специалисты должны будут выявить, был ли 41-летний угонщик вменяем на момент совершения преступления.



Жителя Югры, который обвиняется в попытке угнать самолет Сургут-Москва, этапируют из Нижневартовска в Екатеринбурга. Как пояснил "РГ" старший помощник руководителя управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев, это связано с необходимостью судебной психолого-психиатрической экспертизы, провести которую в Нижневартовске нет возможности.



"Дата проведения экспертизы пока не назначена", - отметил старший помощник руководителя управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.



Напомним, 22 января 41-летний житель села Угут угрозами вынудил экипаж пассажирского лайнера изменить курс и посадить самолет в Афганистане. Спецназ обезвредил неадекватного пассажира - обошлось без пострадавших.



Освидетельствование показало, что в крови угонщика не было ни наркотиков, ни алкоголя. Односельчане описывают его как человека замкнутого, необщительного, но безобидного. Что вынудило мужчину потребовать у пилотов лететь в Афганистан вместо Москвы - неизвестно.

Теперь югорчанину вменяется статься 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия».