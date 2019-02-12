Экс-начальник свердловского ОБОП получил руководящую должность в ГУ МВД Москвы

14:34 | 14.02.2019

Бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Максимов назначен заместителем начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД Москвы. Об этом стало известно veved.ru из собственных источников в силовых структурах. Приказ о назначении подписан 13 февраля, к исполнению своих служебных обязанностей приступит с сегодняшнего дня после представления личному составу.



Напомним, что Сергей Максимов покинул должность руководителя свердловского ОБОП в конце января. Уже тогда появлялась информация, что ему предложена должность в УСБ столицы – подразделение с ноября 2018 года возглавляет Константин Строганов, бывший заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области.



Вместе с Сергеем Максимовым также в Москву переехал Владимир Диппель, который занимал в свердловском ОБОП должность начальника отделения по выявлению и пресечению источников финансирования лидеров уголовно-преступной среды.