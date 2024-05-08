В Екатеринбурге неизвестные около «Гринвича» пырнули прохожего ножом





рассказала девушка в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». «Один из них начал докапываться до парня с татуировками, со словами: "Зачем они тебе, что ты как девчонка?". Находящийся с нами в компании парень решил заступиться. Сначала [иностранец] ударил его по лицу, а потом нанес два удара ножом в спину, где почки и по лицу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге около «Гринвича» неизвестные пырнули прохожего ножом. Свидетельница произошедшего утверждает, что нападавшие были иностранцами.По её словам, прибывшие на место происшествия медики оказали парню помощь. Она уверена, что всё обошлось.Туда также приехали сотрудники полиции, но к этому времени предполагаемые иностранцы успели скрыться.