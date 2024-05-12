В Нижнем Тагиле небезопасный ремонт грузовика закончился гибелью водителя





– добавили в пресс-группе. «На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 16 мая, в одном из гаражных боксов на улице Трикотажников в Нижнем Тагиле погиб водитель Volvo F12, проводивший замену масляных фильтров у грузовика.По предварительным данным, мужчина при ремонте не обеспечил неподвижность машине, вследствие чего в момент запуска двигателя «произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода». В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что у погибшего стаж управления транспортным средством категории «С» составлял 25 лет.