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В Нижнем Тагиле небезопасный ремонт грузовика закончился гибелью водителя
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 16 мая, в одном из гаражных боксов на улице Трикотажников в Нижнем Тагиле погиб водитель Volvo F12, проводивший замену масляных фильтров у грузовика.
По предварительным данным, мужчина при ремонте не обеспечил неподвижность машине, вследствие чего в момент запуска двигателя «произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода». В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что у погибшего стаж управления транспортным средством категории «С» составлял 25 лет.
По предварительным данным, мужчина при ремонте не обеспечил неподвижность машине, вследствие чего в момент запуска двигателя «произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода». В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что у погибшего стаж управления транспортным средством категории «С» составлял 25 лет.
«На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе расследования»,
– добавили в пресс-группе.
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