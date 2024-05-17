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На Уралмаше избили лежащего на асфальте мужчину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером, примерно в 22.30, на улице Машиностроителей в Екатеринбурге произошла драка, а если быть точнее – избиение лежачего.
В телеграм-канале «Безумный ЕКБ» опубликовали видео, где один мужчина забивает другого, пока тот закрыв голову руками лежит на асфальте недалеко от проезжей части. В какой-то момент нападавший успокаивается, а пострадавший встаёт и тихонько уходит. В полиции этот инцидент пока никак не комментировали.
Напомним, что в центре Екатеринбурге неизвестные из-за татуировок пырнули прохожего ножом.
В телеграм-канале «Безумный ЕКБ» опубликовали видео, где один мужчина забивает другого, пока тот закрыв голову руками лежит на асфальте недалеко от проезжей части. В какой-то момент нападавший успокаивается, а пострадавший встаёт и тихонько уходит. В полиции этот инцидент пока никак не комментировали.
Напомним, что в центре Екатеринбурге неизвестные из-за татуировок пырнули прохожего ножом.
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