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На Уралмаше вырубают сосново-берёзовую рощу
Фото: «Уралмаш 2023» / Telegram
На Уралмаше начали вырубать сосново-берёзовую рощу между улицей Машиностроителей и уже снесёнными цехами металлургического производства Уралмашзавода, которая оставалась нетронутой ещё со времён постройки завода.
Как пишут в телеграм-группе «Уралмаш 2023», вырубка сохранившегося участка леса началась вечером и, продолжалась несмотря на тёмное время суток. К сегодняшнему дню там вырублено уже не менее 1 гектара, считают общественники.
В этой же группе напомнили, что ещё глава комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова четыре года назад обещала уделить особое внимание сохранности хвойных насаждений на этом участке. Также в марте, отвечая на предложение о размещении велодорожки в этом месте, депутаты заявили, что не планируют реконструкцию участка, так как это потребует вырубку большого количества деревьев.
В итоге местные жители полицию, но, как сообщается, никто из представителей МВД по прошествии полутора часов не приехал.
Рабочие, занимающиеся валкой деревьев и выкорчевыванием пней, документы на вырубку не показывают, либо заявляют, что их у них нет. Ранее озвучивались планы по застройке данного участка высотными жилыми домами.
Как пишут в телеграм-группе «Уралмаш 2023», вырубка сохранившегося участка леса началась вечером и, продолжалась несмотря на тёмное время суток. К сегодняшнему дню там вырублено уже не менее 1 гектара, считают общественники.
В этой же группе напомнили, что ещё глава комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова четыре года назад обещала уделить особое внимание сохранности хвойных насаждений на этом участке. Также в марте, отвечая на предложение о размещении велодорожки в этом месте, депутаты заявили, что не планируют реконструкцию участка, так как это потребует вырубку большого количества деревьев.
В итоге местные жители полицию, но, как сообщается, никто из представителей МВД по прошествии полутора часов не приехал.
Рабочие, занимающиеся валкой деревьев и выкорчевыванием пней, документы на вырубку не показывают, либо заявляют, что их у них нет. Ранее озвучивались планы по застройке данного участка высотными жилыми домами.
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