Судебные приставы приостановили производство из-за эконарушений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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За нарушение законодательства об охране окружающей среды в с. Юсьве Пермском крае приостановлена деятельность организации, осуществляющей производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.В ходе судебного процесса было установлено, что ООО «Урал Сервис» сжигало отходы лесопиления на арендованном земельном участке открытым способом, без использования для этих целей специальных установок. Такой способ утилизации является общественно опасным и может привести к трагическим последствиям.Суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», и постановил на 30 суток приостановить его деятельность.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Возбудив исполнительное производство, судебный пристав осуществил выезд по месту нахождения организации-должника. В результате проведенных исполнительных действий на предприятии было отключено электричество, произведено опечатывание щитков и оборудования. Директор ООО «Урал Сервис» предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводить проверки на предмет незаконного возобновления деятельности.