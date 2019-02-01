Влетел в автобус: в Екатеринбурге в Кольцово произошло ДТП

18:20 | 3.02.2019

Сегодня, 3 февраля, в Екатеринбурге на улице Реактивной в посёлке Кольцово произошла авария с участием автобуса, Lexus и такси.



По словам очевидцев, автобус находился на остановке, когда в него влетел Lexus. Все пассажиры общественного транспорта были вынуждены выйти и продолжить свой путь другими способами, часть из них дождалась следующего автобуса, помёрзнув некоторое время в ожидании.



На место аварии прибыли спасатели и две машины скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.



