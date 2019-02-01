В Нижнем Тагиле произошло возгорание на территории Магнетитовой шахты

14:06 | 3.02.2019

Фото: Павел Ворожцов

Вчера, 2 февраля, в Нижнем Тагиле на территории Магнетитовой шахты вспыхнул огонь. Спасатели не допустили распространение пожара за пределы помещения и благодаря слаженной работе оперативно потушили его.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте возгорания работали десять единиц техники и 28 человек личного состава.



На момент пожара в помещении никто не находился. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.