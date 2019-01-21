В честь 140-летия Бажова в музее Екатеринбурга открылась выставка с личными вещами писателя

27 января известный уральский сказочник Павел Петрович Бажов празднует 140 лет со дня своего рождения. В честь этого его правнук Алексей Бажов организовал выставку личных вещей прадеда, в числе которых и личная перьевая ручка писателя, и очки, и винил с записью «Малахитовой шкатулки». Взглянуть на жизнь и творчество Бажова с другой стороны можно краеведческом музее.О себе Алексей Владимирович – правнук сказочника – говорить отказывается. Ограничивается лишь тем, что живёт в Екатеринбурге. Более пристальное внимание просит обратить всё же не на него, а на знаменитого прадеда. В том числе, Алексей Бажов делится комментарием о доименовании аэропорта Кольцово.— В голосовании на доименование аэропорта Бажов же по всем параметрам выиграл, но потом, на завершающем этапе, его опередили... Мне не обидно. Приятно, что он вообще поучаствовал в этом конкурсе и что как известный писатель он собрал очень много голосов, — говорит Алексей.Самыми, пожалуй, яркими экспонатами выставки можно назвать личную перьевую ручку сказочника, очки, счёты и портфель. Также в экспозиции представлены его портрет, на которых изображены герои и персонажи его книг. Есть отдельная витрина со значками, посвящёнными Бажову и его произведениям и виниловая пластинка с аудиозаписью текста «Малахитовой шкатулки». По традиции выставку украшают множество самих шкатулок разных размеров и узоров.Фото: Е1