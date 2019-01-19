Женщина погибла на месте: под Двуреченском водитель вылетел на обочину

20:29 | 20.01.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 20 января, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган на участке дороги рядом с посёлком Двуреченск 68-летний водитель насмерть сбил женщину, которая возвращалась домой.



Мужчина не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего и совершил наезд на пешеходов. 34-летняя женщина шла в сопровождении двух друзей. Её попутчики и водитель не пострадали.



Оказалось, что перед столкновением компания была в соседнем посёлке в гостях у своих знакомых. Возвращаться домой они решили пешком, но дойти тем же составом так и не смогли.



