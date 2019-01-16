В Каменске-Уральском введен карантин по гриппу

16:51 | 18.01.2019

gorodche.ru

В Каменске-Ураьском с 20 января вводятся ограничительные мероприятия – карантин – в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.



Как сообщил замглавы города по социальной политике Денис Миронов, в период карантина образовательные учреждения закрываться не будут, но массовые мероприятия в них отменят. Также вводится масочный режим, дети не будут переходить из класса в класс. Карантин, кроме того, распространяется на детские сады, учреждения культуры и спорта.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, учреждения здравоохранения Каменска-Уральского также обслуживают жителей других городов (Камышлова, Пышмы, Сухого Лога), поэтому уже сейчас больницы переполнены. Отмечается, что большая часть заболевших как раз из других населенных пунктов.



Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области находится на уровне эпидпорога.