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В Свердловской области вновь загорелись леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ФБУ «Авиалесоохрана» за минувшие сутки зарегистрировали на территории Свердловской области пожары на площади 174 гектаров. За день до этого лесопожарная служба не фиксировала природных пожаров.
По данным пресс-службы «Авиалесоохраны» на 3 мая 02.00, на территории региона действовало три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 174 гектаров.
Всего, по последним данным, в России зафиксировано 53 лесных пожара на общей площади 88 646 гектаров.
По данным пресс-службы «Авиалесоохраны» на 3 мая 02.00, на территории региона действовало три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 174 гектаров.
Всего, по последним данным, в России зафиксировано 53 лесных пожара на общей площади 88 646 гектаров.
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