Серьёзное ДТП с пострадавшими произошло на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой

Сегодня, 10 января, около 11 часов на 16 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда, произошло столкновение двух легковых автомобилей, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, 31-летний водитель на ВАЗ-2109 двигался по трассе со стороны села Покровское в Нижний Тагил. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и его машина столкнулась с попутным Ford Focus. Обе легковушки получили серьёзные повреждения, у «девятки» серьёзно повреждена передняя часть кузова, впрочем как и Ford Focus.В результате ДТП два человека получили серьёзные травмы. У водителя ВАЗ-2109 открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, закрытый перелом правого бедра. В автомобиле Ford пострадала 73-летняя пассажирка, у неё перелом грудины и рёбер, а также тупая травма живота. Все пострадавшие в состоянии травматического шока госпитализированы в ЦГБ №1 Нижнего Тагила.По данным ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus был трезв. Из-за тяжёлого состояния освидетельствование второго водителя не проводилось.