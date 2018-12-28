В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург восемь человек пострадали, один — погиб

10:56 | 31.12.2018

Фото: e1.ru

Стали известны подробности вчерашней аварии. Напомним, вчера, 30 декабря, вечером в массовом ДТП на 230-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург пострадали восемь человек, один – погиб.



Известно, что столкнулись две фуры, один грузовик и четыре легковых автомобиля. Версий ДТП несколько: по одной из них КамАЗ мог не пропустить МАЗ, выезжая с заправки, в результате чего МАЗ столкнулся с несколькими автомобилями. По второй версии, водитель МАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.



От удара водитель автомобиля Hyundai Creta погиб на месте. Пострадавшие в ДТП госпитализированы, среди них есть дети от 7 до 17 лет. Сообщается, что самому младшему из пострадавших потребовалась операция - он был доставлен в реанимацию.