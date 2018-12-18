Судья, вынесшая приговор экс-начальнику Полевского ОМВД, уходит в отставку

00:07 | 20.12.2018

Судья Полевского городского суда Нонна Бугакова, которая на днях вынесла приговор бывшему начальнику местного ОМВД Игорю Рзаеву, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Накануне оно было рассмотрено Квалификационной коллегии судей Свердловской области, которая прекратила полномочия судьи.



Кроме Бугаковой, сложили полномочия по собственному желанию еще 11 судей. Среди них председатель Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Тимофеева (полномочия заканчиваются с 29 декабря) и её заместитель Алла Быкова. Также через несколько дней прекращаются полномочия судей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгения Зырянова (в 2016 году он вынес обвинительный приговор оперативнику ОБНОН Александру Зубовичу, впоследствии приговор был отменен) и Виталия Дорошенко.

