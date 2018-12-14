Новости дня
13:44 | 18.12.2018
Елена Матвеева (справа)
Нижняя Салда заняла первое место во всероссийском конкурсе «Город – территория детства»
Конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России и проводится уже в девятый раз. Участие приняли 165 городов и поселений из 54 регионов России, из Уральского федерального округа поступило 32 заявки.
Конкурс направлен на укрепление семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной семье и детям. Участники должны выполнить три задания: волонтерское – в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по организации досуга детей, а также по воспитанию бережного отношения детей к месту своего проживания.
«Это имиджевый конкурс, конкурс для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашем реабилитационном центре, который находится в Нижней Салде, собрали все материалы с ребятишками, в том числе с волонтерским отрядом на базе центра, о всех мероприятиях, которые проводятся в городе. Все материалы отправляются в комиссию конкурса. В первую очередь выигрывают дети, потому что нам, взрослым, иногда не до них, а когда у нас начинается конкуренция, мы начинаем работать. Здорово, что перед Новым годом участники съехались со всех городов страны, причем много участников из малых городов», – рассказала глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева.
Награды победителям вручила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Современные дети – это не только будущее каждого из нас, это будущее нашей страны. Подводя итоги конкурса, мы еще раз убедились, что в России так много людей, готовых прийти на помощь, способных проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается», – отметила Бибикова.
© «Вечерние Ведомости»
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