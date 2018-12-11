На Урале бывшая сотрудница компании предстала перед судом за разглашение коммерческой тайны

17:26 | 13.12.2018

regnum.ru

В Каменске-Уральском бывший начальник отдела продаж компании-поставщика кондитерских изделий Наталья Куракина осуждена за разглашение коммерческой тайны.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после увольнения женщина передала конкурирующей фирме сведения о клиентской базе, обороте компании, входных ценах предприятия, скидках по ряду позиций товара, нанеся таким образом ущерб бывшему работодателю.



В результате суд назначил свердловчанке наказание в виде исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход государства.