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17:26 | 13.12.2018
regnum.ru
На Урале бывшая сотрудница компании предстала перед судом за разглашение коммерческой тайны
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после увольнения женщина передала конкурирующей фирме сведения о клиентской базе, обороте компании, входных ценах предприятия, скидках по ряду позиций товара, нанеся таким образом ущерб бывшему работодателю.
В результате суд назначил свердловчанке наказание в виде исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход государства.
© «Вечерние Ведомости»
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